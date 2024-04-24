"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии

В ответ на предстоящие военные учения НАТО в Финляндии, в москве заявили, что это лишь увеличивает вероятность конфликта рф и Альянса. Об этом в комментарии российским СМИ заявила пресс-секретарь российского мида мария захарова, передает УНН.

Детали

Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий по укреплению стабильности и безопасности. Упомянутые маневры (военные учения НАТО - ред.) у рубежей россии повышают риски возможных военных инцидентов - заявила захарова.

Она также уверена, что будущая отработка боевых действий в Финляндии является частью гибридной войны против россии. По ее словам, москва внимательно следит за действиями "коллективного запада".

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Отдельно дипломат заверила, что россия примет все необходимые меры политического и военно-технического характера для устранения угроз обороноспособности страны.

Контекст

В Финляндии, вблизи границы с россией, с апреля до начала июня будут проходить учения с военными НАТО. Кульминацией весенних учений станут международные боевые учения "Северный лес 24". Вертолеты вооруженных сил Великобритании и США будут участвовать в учениях НАТО с 24 апреля по 7 июня 2024 года.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны сосредоточиться на немедленной помощи Украине и подготовке своих вооруженных сил.