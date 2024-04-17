Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки

В рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС под руководством Великобритании продолжаются курсы подготовки лидеров для военных Вооруженных Сил Украины. Во время тренировочных мероприятий, украинские защитники делятся с иностранными коллегами боевым опытом в тактике, технике борьбы с беспилотниками, а также опытом окопной войны, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Военные инструкторы и инструкторы операции "Куду" Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны и Вооруженных Сил Финляндии проводят в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС под руководством Великобритании курсы подготовки лидеров для военных Вооруженных Сил Украины.

Сообщается о трех отдельных курсах лидерства: бой командира отделения, бой сержанта взвода и роты и бой командира взвода.

По словам командира австралийского контингента в Великобритании майор Майкла Джека, украинцы обучают иностранных коллег тактике и технике.

В частности по борьбе с беспилотниками, борьбы с дронами и окопной войны - которые им пришлось адаптировать и применять во время войны, и мы можем взять этот опыт - сообщил командир австралийского контингента.

Справочно

На сегодняшний день Австралия выделила около 780 миллионов долларов США материальной и финансовой помощи для поддержки ВС Украины. С начала 2024 года, австралийский тренировочный контингент увеличился с примерно 70 до 90 человек, включая около 70 инструкторов, а также ряд медиков, инженеров и персонала материально-технического обеспечения.

Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент военнослужащих Австралийских Сил Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.

Ни один военнослужащий или военнослужащая Австралийских Сил Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции "Куду".

Напомним,

Украинские военные корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией Украине, готовятся к участию в международных учениях со странами НАТО "Си Бриз - 2024".

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