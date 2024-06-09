Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности

Финляндия передает Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки. Об этом заявил глава отдела военной экономики оборонных сил Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен, пишет Yle, передает УНН.

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Как пишет издание, Финляндия не раскрывает содержания своей военной помощи Украине.

В то же время Хейсканен заявил, что Украина экспортирует в Украину не только старое вооружение со складов, но и присылает последние новинки своей оборонной промышленности, некоторые из которых еще находятся на стадии разработки.

Военный добавил, что отзывы об использовании финской продукции были положительными. Он считает, что приобретенный в Украине опыт понадобится для развития новейшей финской техники.

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные оборонными силами для финских компаний, могут быть использованы в поддержку Украины.

Для этого нужна политическая воля и дополнительное финансирование, отмечает медиа.

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