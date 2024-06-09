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Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 23916 перегляди

Фінляндія передає Україні новітнє озброєння, в тому числі те, яке все ще знаходиться в стадії розробки, а також позитивні відгуки про використання фінської оборонної продукції в Україні, що допоможе в розробці нової фінської військової техніки.

Фінляндія передає Україні найновітніше озброєння, деяке ще на стадії розробки. Про це заявив глава відділу військової економіки Оборонних сил Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, пише Yle, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Фінляндія не розкриває змісту своєї військової допомоги Україні.

Водночас Хейсканен заявив, що країна експортує в Україну не тільки старе озброєння зі складів, але й надсилає останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще перебувають на стадії розробки.

Військовий додав, що відгуки про використання фінської продукції були позитивними. Він вважає, що набутий в Україні досвід знадобиться для розвитку новітньої фінської техніки.

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути використані на підтримку України.

Для цього потрібна політична воля та додаткове фінансування, зазначає медіа.

Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на заяви щодо ймовірної зміни кордонів рф у Балтійському морі22.05.24, 13:52 • 17239 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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