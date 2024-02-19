Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф

В Брюсселе встретятся министры иностранных дел государств ЕС для обсуждения актуальных вопросов. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Министры иностранных дел стран ЕС соберутся на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине.

Ожидается, что страны ЕС выскажут новые конкретные сообщения о поддержке Украины. Планируется завершение 30 пакета санкций против рф до второй годовщины войны - 24 февраля.

По информации, страны ЕС, за исключением Венгрии, уже могли ввести санкции против страны-террориста еще на прошлой неделе. Однако, решение конфликта между Израилем и ХАМАС стало проблемой для нахождения единой линии среди стран ЕС.

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Также одной из ключевых тем встречи является начало операции ЕС в Красном море с целью защиты судоходства.

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