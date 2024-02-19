Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить санкции против рф, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также защиту судоходства в Красном море.
российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ
рф атаковала несколько украинских медиа-сайтов и опубликовала фейковые новости.
Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности
По инициативе Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Общественной организации "Военная школа "Боривитер" состоялась первая конференция на тему "Lessons Learned: выстраиваем системную способность".
рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний
кремлевское псевдоСМИ распространяет "новость" о тестировании ревматологических лекарственных средств на жителях Мариуполя для западных компаний в 2008-2016 годах.
198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф
198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.
На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону
Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.
США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны
США нанесли удар по объектам, подконтрольным хуситам в Йемене, уничтожив три противокорабельные крылатые ракеты, подводный и надводный беспилотник.
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины
Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.
медведев угрожает Западу ядерным ударом
Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.