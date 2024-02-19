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Міністри закордонних справ ЄС обговорять Близький Схід, Україну та санкції проти рф

Міністри закордонних справ ЄС обговорять Близький Схід, Україну та санкції проти рф

Київ • УНН

 • 35777 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити санкції проти рф, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, а також захист судноплавства в Червоному морі.

У Брюсселі зустрінуться міністри закордонних справ держав ЄС для обговорення актуальних питань. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ країн ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб обговорити низку актуальних питань, зокрема ситуацію на Близькому Сході та в Україні.

Очікується, що країни ЄС висловлять нові конкретні повідомлення щодо підтримки України. Планується завершення 30 пакету санкцій проти рф до другої річниці війни – 24 лютого.

За інформацією, країни ЄС, за винятком Угорщини, вже могли ввести санкції проти країни-терориста ще минулого тижня. Проте, вирішення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС стало проблемою для знаходження єдиної лінії серед країн ЄС.

Додамо

Також однією з ключових тем зустрічі є розпочаток операції ЄС у Червоному морі з метою захисту судноплавства.

Міністр оборони Німеччини закликає США підтримати Україну для захисту американських інтересів18.02.24, 23:13 • 35827 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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