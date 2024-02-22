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Финляндия хочет навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

Финляндия хочет навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 23:50  •  3578 просмотра

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Финляндия планирует навсегда закрыть два временных пункта пропуска на границе с Россией, которые в основном использовались для поставок древесины, но не работали годами из-за санкций ЕС и прекращения импорта древесины.

Пограничные службы Финляндии собираются окончательно закрыть два временных пункта пропуска на границе с Россией, которые расположены в городе Лиекса, - "Париккала" и "Инари". Через эти КПП преимущественно осуществлялись поставки древесины в Финляндию. Они не работают уже в течение нескольких лет. "Париккала" был временно закрыт из-за санкций Евросоюза, "Инари" - из-за прекращения импорта древесины, сообщает телеканал Yle, передает УНН.

Детали

Отмечается. что соглашение о закрытии КПП возникло после замечаний Европейского Союза относительно дискриминации в пересечении границы через эти временные пункты.

Представители местных органов власти и компаний, которые использовали эти КПП для поставок, должны высказать свое мнение относительно этого решения до конца февраля. Окончательное решение по этим пограничным пунктам будет принято властями Финляндии весной или летом.

Дополнение

Это соглашение о закрытии КПП является следующим шагом в реакции Финляндии на большое количество нелегальных мигрантов, пытающихся въехать в страну через границу с Россией. В феврале 2024 года Финляндия решила продлить закрытие границы с РФ до апреля.

Финляндия расследует более 740 дел по нарушениям санкций на границе с рф21 февраля 2024, 13:29 • 23915 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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yleYle
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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Фінляндія хоче назавжди закрити два тимчасові КПП на кордоні з Росією
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Финляндия хочет навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

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