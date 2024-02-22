Фінляндія хоче назавжди закрити два тимчасові КПП на кордоні з Росією
Київ • УНН
Фінляндія планує назавжди закрити два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією, які в основному використовувалися для поставок деревини, але не працювали роками через санкції ЄС і припинення імпорту деревини.
Прикордонні служби Фінляндії збираються остаточно закрити два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією, які розташовані в місті Лієкса, — "Париккала" та "Інарі". Через ці КПП переважно здійснювалися поставки деревини до Фінляндії. Вони не працюють уже протягом кількох років. "Париккала" був тимчасово закритий через санкції Євросоюзу, "Інарі" - через припинення імпорту деревини, повідомляє телеканал Yle, передає УНН.
Деталі
Зазначається. що угода про закриття КПП виникла після зауважень Європейського Союзу щодо дискримінації у перетині кордону через ці тимчасові пункти.
Представники місцевих органів влади та компаній, які використовували ці КПП для поставок, мають висловити свою думку щодо цього рішення до кінця лютого. Остаточне рішення щодо цих прикордонних пунктів буде прийняте владою Фінляндії навесні чи влітку.
Доповнення
Ця угода щодо закриття КПП є наступним кроком в реакції Фінляндії на велику кількість нелегальних мігрантів, що намагаються в'їхати до країни через кордон з Росією. У лютому 2024 року Фінляндія вирішила продовжити закриття кордону з РФ до квітня.
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