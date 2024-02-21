Фінляндія розслідує понад 740 справ щодо порушень санкцій на кордоні з рф
Київ • УНН
З початку вторгнення фінські митники розпочали понад 740 розслідувань потенційних порушень санкцій на кордоні Фінляндії з росією.
Фінські правоохоронці з початку полномасштабного вторгнення розпочали досудове розслідування понад 740 справ щодо потенційних дій із порушенням санкційного режиму на кордоні з рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на фінську митницю.
Деталі
Як повідомляється, за два роки жорсткого санкційного контролю у Фінляндії було проведено 2800 цільових перевірок, по 740 з них розпочали розслідування. У ста справах розслідуються серйозні правопорушення.
Загалом було виявлено майже 29 000 потенційно аномальних поставок товарів на основі митних декларацій.
Фінські митники розповідають, що порушники намагаються обійти санкції, наприклад, за допомогою підроблених митних документів або спроб приховати структуру власності компаній і реальні країни призначення вантажів. Використання декількох маршрутів і видів транспорту також використовується для обходу санкцій, зазначають у митній службі.
Доповнення
Також повідомляється, що закриття східного кордону Фінляндії вплинуло на маршрути вантажоперевезень. Наразі єдиний вантажний поїзд перетинає сухопутний кордон між Фінляндією і росією через залізничний перехід у Вайніккале. Частина вантажопотоку переміщується через порти Південної Фінляндії або безпосередньо в росію, або через порти Естонії, перетинаючи зовнішній кордон ЄС у країнах Балтії.
Нагадаємо
На початку лютого уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з росією ще на два місяці. Прикордонні пункти залишаться закритими до 14 квітня.