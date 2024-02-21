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Финляндия расследует более 740 дел по нарушениям санкций на границе с рф

Финляндия расследует более 740 дел по нарушениям санкций на границе с рф

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:29  •  5012 просмотра

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С начала вторжения финские таможенники начали более 740 расследований потенциальных нарушений санкций на границе Финляндии с россией.

Финские правоохранители с начала полномасштабного вторжения  начали досудебное расследование более 740 дел по  потенциальным действиям с нарушением санкционного режима на границе с рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финскую таможню

Детали 

Как сообщается, за два года жесткого санкционного контроля в Финляндии было проведено 2800 целевых проверок, по  740 из них начали расследование.    По ста делам расследуются серьезные правонарушения. 

Всего было выявлено почти 29 000 потенциально аномальных поставок товаров на основе таможенных деклараций. 

Финские таможенники рассказывают, что нарушители пытаются обойти санкции, например, с помощью поддельных таможенных документов или попыток скрыть структуру собственности компаний и реальные страны назначения грузов. Использование нескольких маршрутов и видов транспорта также используется для обхода санкций, отмечают в таможенной службе. 

Дополнение 

Также сообщается, что закрытие восточной границы Финляндии повлияло на маршруты грузоперевозок. Сейчас единственный грузовой поезд пересекает сухопутную границу между Финляндией и россией через железнодорожный переход в Вайниккале. Часть грузопотока перемещается через порты Южной Финляндии или непосредственно в россию, или через порты Эстонии, пересекая внешнюю границу ЕС в странах Балтии. 

Напомним 

В начале февраля правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с россией еще на два месяца. Пограничные пункты останутся закрытыми до 14 апреля. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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