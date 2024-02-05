Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины

Завод компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине. Об этом в интервью информагентству STT сообщил региональный директор Илкка Хейкиля, передает Yle, пишет УНН.

Детали

Завод, выпускающий оболочки для артиллерийских снарядов, расположен в Састамали на западе страны.

Nammo (Nordic Ammunition Company) является совместной норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Отмечается, что увеличение производства на заводе в Састамалу связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине.

Дополнение

Компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. В случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии.

Напомним

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