Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины
Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.
Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters
Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.
Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.
Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.
Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области.
россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый
Российские войска выпустили более 130 снарядов по Херсонской области, ранив одного человека во время 36 обстрелов за минувшие сутки.