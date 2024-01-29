Для забезпечення поставок в Україну: Reinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів

ukenru
29 березня, 19:41 • 41908 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95359 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115243 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117047 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232356 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156768 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147368 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133215 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121722 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112875 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33410 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31781 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34005 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30379 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30997 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232354 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385537 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440699 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449063 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115241 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130660 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124859 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98807 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107929 перегляди
Актуальне
Для забезпечення поставок в Україну: Reinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів

Для забезпечення поставок в Україну: Reinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів

Київ • УНН

 • 27514 перегляди

Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині для забезпечення стабільних поставок в Україну. Завод буде побудований у рекордно короткі терміни протягом наступних кількох місяців.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів аби забезпечити безперебійні постачання для України. Про це виданню BILD заявив керівник німецького концерну Армін Паппергер, передає УНН.

Деталі 

За його словами, для виконання укладених контрактів та безперебійного постачання боєприпасів у зазначені терміни концерн будує новий завод.

Темпи швидкі: те, що раніше зайняло б десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок

– заявив керівник німецького концерну.

Швеція збільшує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України14.01.24, 12:15 • 118521 перегляд

Проте окрім місця розташування він не надав інших деталей стосовно цього проєкту, тому терміни відкриття та початку роботи підприємства залишаються невідомими.

Доповнення

У відповідь на звинувачення федерального уряду Німеччини у недостатній підтримці України Паппергер підкреслив хорошу співпрацю між урядом і збройовою промисловістю.

Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро – для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів

- заявив Паппергер.

Нагадаємо

НАТО підписала контракт на суму 1,1 мільярда євро на закупівлю 200 000 одиниць 155-мм боєприпасів, частина з яких буде поставлена Україні. Перші поставки заплановані на кінець 2025 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаНовини Світу
bundesverБундесвер
bildBild
reinmetallРейнметалл
natoNATO
shvetsiiaШвеція
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37