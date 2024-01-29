Для забезпечення поставок в Україну: Reinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів
Київ • УНН
Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині для забезпечення стабільних поставок в Україну. Завод буде побудований у рекордно короткі терміни протягом наступних кількох місяців.
Німецький оборонний гігант Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів аби забезпечити безперебійні постачання для України. Про це виданню BILD заявив керівник німецького концерну Армін Паппергер, передає УНН.
Деталі
За його словами, для виконання укладених контрактів та безперебійного постачання боєприпасів у зазначені терміни концерн будує новий завод.
Темпи швидкі: те, що раніше зайняло б десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок
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Проте окрім місця розташування він не надав інших деталей стосовно цього проєкту, тому терміни відкриття та початку роботи підприємства залишаються невідомими.
Доповнення
У відповідь на звинувачення федерального уряду Німеччини у недостатній підтримці України Паппергер підкреслив хорошу співпрацю між урядом і збройовою промисловістю.
Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро – для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів
Нагадаємо
НАТО підписала контракт на суму 1,1 мільярда євро на закупівлю 200 000 одиниць 155-мм боєприпасів, частина з яких буде поставлена Україні. Перші поставки заплановані на кінець 2025 року.