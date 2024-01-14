Швеція збільшує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України
Київ • УНН
Угода є частиною постійної підтримки Швецією України в умовах розв’язаної росією війни.
Шведський уряд підписав угоду з виробником боєприпасів Nammo про збільшення потужностей виробництва артилерійських снарядів. Про це повідомляє видання The Defence Post, передає УНН.
Деталі
У Шведській адміністрації оборонних матеріалів (FMV) заявили, що угода буде зосереджена на посиленні безпеки ланцюгів постачання 155-мм артилерійських боєприпасів.
Зазначається, що вона спрямована на підтримку акту щодо виробництва боєприпасів (ASAP), який був ухвалений Європейським парламентом у липні для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в Євросоюзі для посилення його оборонних можливостей.
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Остаточний варіант контракту, який спільно фінансується шведською державою і ЄС, буде підготовлений після того, як союз виділить кошти на перший квартал 2024 року.
У виданні додають, що ця угода є частиною постійної підтримки Швецією України в умовах розв’язаної росією війни.
Доповнення
Зазначається, що інші країни Північної Європи, такі як Норвегія та Данія, також надіслали артилерійські снаряди, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню.
У 2022 році Nammo підписала семирічний контракт з FMV на виробництво різних видів 12,7-мм боєприпасів на своїх виробничих лініях в Іспанії і Норвегії.
Нагадаємо
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