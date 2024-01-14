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Швеція збільшує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України

Швеція збільшує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 118521 перегляди

Угода є частиною постійної підтримки Швецією України в умовах розв’язаної росією війни.

Шведський уряд підписав угоду з виробником боєприпасів Nammo про збільшення потужностей виробництва артилерійських снарядів. Про це повідомляє видання The Defence Post, передає УНН.  

Деталі 

У Шведській адміністрації оборонних матеріалів (FMV) заявили, що угода буде зосереджена на посиленні безпеки ланцюгів постачання 155-мм артилерійських боєприпасів.

Зазначається, що вона спрямована на підтримку акту щодо виробництва боєприпасів (ASAP), який був ухвалений Європейським парламентом у липні для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в Євросоюзі для посилення його оборонних можливостей.

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Остаточний варіант контракту, який спільно фінансується шведською державою і ЄС, буде підготовлений після того, як союз виділить кошти на перший квартал 2024 року.

У виданні додають, що ця угода є частиною постійної підтримки Швецією України в умовах розв’язаної росією війни.

Доповнення 

Зазначається, що інші країни Північної Європи, такі як Норвегія та Данія, також надіслали артилерійські снаряди, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню.

У 2022 році Nammo підписала семирічний контракт з FMV на виробництво різних видів 12,7-мм боєприпасів на своїх виробничих лініях в Іспанії і Норвегії.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський вчора під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас заявляв, що Україна потребує артилерійських снарядів, які ЄС обіцяв надати країні. Необхідно політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням.

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Володимир Омельченко

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