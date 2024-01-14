Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины

Шведское правительство подписало соглашение с производителем боеприпасов Nammo об увеличении мощностей производства артиллерийских снарядов. Об этом сообщает издание The Defence Post, передает УНН.

Детали

В Шведской администрации оборонных материалов (FMV) заявили, что соглашение будет сосредоточено на усилении безопасности цепей поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Отмечается, что она направлена на поддержку акта по производству боеприпасов (ASAP), который был принят Европейским парламентом в июле для увеличения производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе для усиления его оборонных возможностей.

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Окончательный вариант контракта, который совместно финансируется шведским государством и ЕС, будет подготовлен после того, как союз выделит средства на первый квартал 2024 года.

В издании добавляют, что это соглашение является частью постоянной поддержки Швецией Украины в условиях развязанной Россией войны.

Дополнение

Отмечается, что другие страны Северной Европы, такие как Норвегия и Дания, также прислали артиллерийские снаряды, чтобы помочь Украине противостоять вторжению.

В 2022 году Nammo подписала семилетний контракт с FMV на производство различных видов 12,7-мм боеприпасов на своих производственных линиях в Испании и Норвегии.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский вчера во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявлял, что Украина нуждается в артиллерийских снарядах, которые ЕС обещал предоставить стране. Необходимо политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением.

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