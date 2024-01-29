Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов чтобы обеспечить бесперебойные поставки для Украины. Об этом изданию BILD заявил руководитель немецкого концерна Армин Паппергер, передает УНН.

Детали

По его словам, для выполнения заключенных контрактов и бесперебойной поставки боеприпасов в указанные сроки концерн строит новый завод.

Темпы быстрые: то, что раньше заняло бы десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Теперь мы построим новый завод боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок - заявил руководитель немецкого концерна.

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Однако кроме места расположения он не предоставил других деталей относительно этого проекта, поэтому сроки открытия и начала работы предприятия остаются неизвестными.

Дополнение

В ответ на обвинения федерального правительства Германии в недостаточной поддержке Украины Паппергер подчеркнул хорошее сотрудничество между правительством и оружейной промышленностью.

Многое изменилось к лучшему в военных закупках. Только Rheinmetall в прошлом году получил заказ или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 миллиардов евро - для Бундесвера и для Украины. В этом году эта сумма возрастет как минимум до 15 миллиардов - заявил Паппергер.

Напомним

НАТО подписала контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку 200 000 единиц 155-мм боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине. Первые поставки запланированы на конец 2025 года.