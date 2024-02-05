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Фінська компанія вп'ятеро збільшить випуск боєприпасів на тлі війни рф проти України

Фінська компанія вп'ятеро збільшить випуск боєприпасів на тлі війни рф проти України

Київ • УНН

 • 25280 перегляди

Фінський завод з виробництва боєприпасів цього року збільшить виробництво артилерійських снарядів у п'ять разів через високий попит на них з боку української армії, яка захищається від російського вторгнення.

Завод компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні. Про це в інтерв'ю інформагентству STT повідомив регіональний директор Ілкка Хейкіля, передає Yle, пише УНН.

Деталі

Завод, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамалі на заході країни.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну та належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Зазначається, що збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.

Доповнення

Компанія Nammo подала заявку на участь у проекті ЄС Asap щодо збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проект також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Нагадаємо

Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині для забезпечення стабільних постачань в Україну. Завод буде побудований у рекордно короткі терміни протягом наступних кількох місяців.ovyi-zavod-z-vyrobnytstva-boieprypasiv

НАТО закупить 155-мм снаряди на 1,1 млрд євро, частина боєприпасів піде в Україну23.01.24, 11:31 • 23839 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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