Фінська компанія вп'ятеро збільшить випуск боєприпасів на тлі війни рф проти України
Київ • УНН
Фінський завод з виробництва боєприпасів цього року збільшить виробництво артилерійських снарядів у п'ять разів через високий попит на них з боку української армії, яка захищається від російського вторгнення.
Завод компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні. Про це в інтерв'ю інформагентству STT повідомив регіональний директор Ілкка Хейкіля, передає Yle, пише УНН.
Деталі
Завод, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамалі на заході країни.
Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну та належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.
Зазначається, що збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.
Доповнення
Компанія Nammo подала заявку на участь у проекті ЄС Asap щодо збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проект також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.
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