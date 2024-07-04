Сифилис становится все более распространенным в Финляндии и мире, в частности среди беременных женщин. Количество случаев выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом в Финляндии. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Сифилис - болезнь, которая когда-то была распространенной и опасной для жизни теперь снова набирает обороты в современном мире.

В начале 20-го века, с изобретением пенициллина, было найдено эффективное лечение сифилиса, но эта инфекция все еще не полностью искоренена. В последние годы сифилис становится все более распространенным как в Финляндии, так и во всем мире. В Соединенных Штатах ситуация настолько тревожная, что количество тестов на сифилис значительно возросло.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает важность тестирования и доступа к лечению, особенно среди беременных женщин. Препараты для лечения сифилиса пользуются большим спросом, что свидетельствует о серьезности ситуации.

В Финляндии в 2023 году в реестр инфекционных заболеваний Института здравоохранения и социального обеспечения было зарегистрировано 457 случаев заражения сифилисом. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Хотя по отношению к населению количество случаев сифилиса остается небольшим, это самый большой показатель с 1995 года, когда начали вести регистрацию.

В этом году уже зарегистрировано 128 новых случаев сифилиса, что свидетельствует о дальнейшем распространении инфекции.

Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые