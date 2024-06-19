Почти все войска рф, которые базировались на границе с Финляндией, перебросили на войну в Украину - СМИ

россия обещала усилить границы с НАТО, но вместо этого почти 80% войск, которые базировались на границе с Финляндией - перебросили в Украину. Об этом со ссылкой на издание Yle, пишет УНН.

Детали

Спутниковые фото, опубликованные финскими журналистами, демонстрируют почти пустые гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы.

На некоторых базах осталась только устаревшая техника, а количество личного состава сократилось до пятой части, а иногда и меньше. Финская разведка отметила, что в целом российское командование отвело от границы до 80% войск.

Отмечается, что россияне время от времени проводят военные учения, но количество военных варьируется в зависимости от ситуации.

Дополнение

В издании добавили, что россия забирает технику с границы с Финляндией, чтобы перебросить ее на войну в Украине.

Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года - десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам может быть еще пригодна - рассказал один из собеседников финских журналистов.

Напомним



В британской разведке заявили, что для нового наступления на Харьковщину россия начала использовать, которые ранее предназначались для операций москвы в Африке.