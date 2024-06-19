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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти все войска рф, которые базировались на границе с Финляндией, перебросили на войну в Украину - СМИ

Почти все войска рф, которые базировались на границе с Финляндией, перебросили на войну в Украину - СМИ

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 13:41  •  6946 просмотра

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Россия отвела до 80% своих войск от границы с Финляндией и перебросила их на войну в Украину, оставив почти пустые гарнизоны и военные базы вблизи финской границы.

россия обещала усилить границы с НАТО, но вместо этого почти 80% войск, которые базировались на границе с Финляндией - перебросили в Украину. Об этом со ссылкой на издание Yle, пишет УНН.

Детали

Спутниковые фото, опубликованные финскими журналистами, демонстрируют почти пустые гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы.

На некоторых базах осталась только устаревшая техника, а количество личного состава сократилось до пятой части, а иногда и меньше. Финская разведка отметила, что в целом российское командование отвело от границы до 80% войск.

Отмечается, что россияне время от времени проводят военные учения, но количество военных  варьируется в зависимости от ситуации.

Дополнение

В издании добавили, что россия забирает технику с границы с Финляндией, чтобы перебросить ее на войну в Украине. 

Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года - десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам может быть еще пригодна

- рассказал один из собеседников финских журналистов. 

Напомним

В британской разведке заявили, что для нового наступления на Харьковщину россия начала использовать, которые ранее предназначались для операций москвы в Африке.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
yleYle
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
afrikaАфрика
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
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