Майже всі війська рф, які базувались на кордоні з Фінляндією, перекинули на війну в Україну - ЗМІ

росія обіцяла посилити кордони з НАТО, але натмість майже 80% військ, які базувались на кордоні з Фінляндією - перекинули до України. Про це з посиланням на видання Yle, пише УНН.

Деталі

Супутникові фото, опубліковані фінськими журналістами, демонструються майже порожні гарнізони й військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону.

На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше. Фінська розвідка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.

Зазначається, що росіяни час від часу проводять військові навчання, але кількість військових варіюється залежно від ситуації.

Доповнення

У виданні додали, що росія забирає техніку з кордону з Фінляндією, аби перекинути її на війну в Україні.

Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна