Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не чіпати Тайвань, поки я в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистої розмови лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань, допоки Трамп залишатиметься при владі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент США розповів про це в інтерв’ю Fox News дорогою на зустріч із володимиром путіним, де мало б обговорюватися припинення вогню після трирічної війни росії проти України. За його словами, світові лідери ніколи б не наважилися на агресивні кроки, поки він перебуває в Білому домі.

Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент. Президент Сі сказав мені це - цитує Трампа Fox News.

Вашингтон традиційно дотримується політики стратегічної неоднозначності щодо Тайваню. США залишаються головним постачальником озброєнь для острова, але не дають прямих гарантій безпеки, натомість зобов’язуються забезпечити можливості для самозахисту Тайбею.

Тема безпеки Тайваню вже не вперше з’являється у риториці Трампа. У розмові з Bloomberg він навіть запропонував Тайбею "платити США за оборону".

