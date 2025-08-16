$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
15 серпня, 20:15 • 72135 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
15 серпня, 20:08 • 42450 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
15 серпня, 19:11 • 39464 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26
15 серпня, 18:26 • 38152 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
15 серпня, 11:40 • 100898 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
15 серпня, 11:14
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 167530 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 09:59
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83741 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
15 серпня, 09:48
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 155902 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 08:34
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56649 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не чіпати Тайвань, поки я в Білому домі

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань. Це відбулося під час особистої розмови лідерів.

Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не чіпати Тайвань, поки я в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистої розмови лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань, допоки Трамп залишатиметься при владі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент США розповів про це в інтерв’ю Fox News дорогою на зустріч із володимиром путіним, де мало б обговорюватися припинення вогню після трирічної війни росії проти України. За його словами, світові лідери ніколи б не наважилися на агресивні кроки, поки він перебуває в Білому домі.

Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент. Президент Сі сказав мені це

- цитує Трампа Fox News.

Вашингтон традиційно дотримується політики стратегічної неоднозначності щодо Тайваню. США залишаються головним постачальником озброєнь для острова, але не дають прямих гарантій безпеки, натомість зобов’язуються забезпечити можливості для самозахисту Тайбею.

Тема безпеки Тайваню вже не вперше з’являється у риториці Трампа. У розмові з Bloomberg він навіть запропонував Тайбею "платити США за оборону".

Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня12.08.25, 16:27 • 2943 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Тайбей
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Україна