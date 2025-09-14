Саммит Трампа и Си Цзиньпина под угрозой срыва из-за таможенных тарифов и фентанила - Financial Times

Перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила, передает УНН со ссылкой на публикацию Financial Times.

Детали

В переговорах между США и Китаем пока малозаметный прогресс, и это снижает вероятность проведения саммита между лидерами стран – Дональдом Трампом и Си Цзиньпином – в Пекине.

Ранее стало известно, что Китай официально пригласил Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем Си Цзиньпином. Но в Вашингтоне еще не ответили. США и Китай пока все еще имеют «разные взгляды на торговлю и поставки фентанила».

Большим препятствием было разочарование США Пекином за то, что он не прекратил экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила, смертельного синтетического опиоида. - пишет издание.

Пекин предложил принять меры, но только вместе с отменой США тарифов, связанных с фентанилом, которые Трамп ввел против Китая.

Разногласия между Вашингтоном и Пекином

Впрочем, и США настаивают на том, что Китай должен принять меры и показать результаты до любого ослабления тарифов.

В связи с вышеперечисленным, встреча Трампа и Си на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества кажется гораздо менее значимой.

Комментарий

Вероятно, до сих пор существуют противоречивые мнения относительно того, должны ли Трамп и Си встретиться в Пекине или в рамках АТЭС. Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа – настоящего соглашения, постоянных переговоров или фотосессии в Пекине? - объясняет Сара Беран, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по вопросам Китая.

Маловероятно, что Пекин захочет обеспечить пышность, которая превысит его визит в 2017 году, и президент Трамп будет опасаться, что его воспримут как завершающий штрих недавней волны визитов Пекина на высоком уровне президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – говорит Райан Хасс, эксперт по вопросам Китая в Институте Брукингса.

Он отмечает, что:

обоснование проведения саммита в Пекине «размывается» из-за отсутствия прорывов в переговорах.

В то же время – для встречи в АТЭС все еще существует «убедительная логика».

Мнение Денниса Уайлдера, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома в Китае.

Он считает, что более вероятно, - Трамп и Си встретятся в Пекине.

Трамп почти наверняка предпочел бы саммит в Пекине, чтобы противостоять недавним оскорблениям теплого приема Путина и Кима. Встреча на полях АТЭС слишком будет напоминать встречу Байдена и Си на полях прошлогоднего саммита АТЭС в Сан-Франциско

Напомним

Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином, но готов посетить Китай только по его приглашению. Ранее администрация Трампа отказала президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке после возражений Китая.

