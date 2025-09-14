Саммит Трампа и Си Цзиньпина под угрозой срыва из-за таможенных тарифов и фентанила - Financial Times
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва. Причиной стали таможенные тарифы и вопросы фентанила, препятствующие прогрессу в переговорах.
Перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила, передает УНН со ссылкой на публикацию Financial Times.
Детали
В переговорах между США и Китаем пока малозаметный прогресс, и это снижает вероятность проведения саммита между лидерами стран – Дональдом Трампом и Си Цзиньпином – в Пекине.
Ранее стало известно, что Китай официально пригласил Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем Си Цзиньпином. Но в Вашингтоне еще не ответили. США и Китай пока все еще имеют «разные взгляды на торговлю и поставки фентанила».
Большим препятствием было разочарование США Пекином за то, что он не прекратил экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила, смертельного синтетического опиоида.
Пекин предложил принять меры, но только вместе с отменой США тарифов, связанных с фентанилом, которые Трамп ввел против Китая.
Разногласия между Вашингтоном и Пекином
Впрочем, и США настаивают на том, что Китай должен принять меры и показать результаты до любого ослабления тарифов.
В связи с вышеперечисленным, встреча Трампа и Си на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества кажется гораздо менее значимой.
Комментарий
Вероятно, до сих пор существуют противоречивые мнения относительно того, должны ли Трамп и Си встретиться в Пекине или в рамках АТЭС. Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа – настоящего соглашения, постоянных переговоров или фотосессии в Пекине?
Маловероятно, что Пекин захочет обеспечить пышность, которая превысит его визит в 2017 году, и президент Трамп будет опасаться, что его воспримут как завершающий штрих недавней волны визитов Пекина на высоком уровне президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Он отмечает, что:
обоснование проведения саммита в Пекине «размывается» из-за отсутствия прорывов в переговорах.
В то же время – для встречи в АТЭС все еще существует «убедительная логика».
Мнение Денниса Уайлдера, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома в Китае.
Он считает, что более вероятно, - Трамп и Си встретятся в Пекине.
Трамп почти наверняка предпочел бы саммит в Пекине, чтобы противостоять недавним оскорблениям теплого приема Путина и Кима. Встреча на полях АТЭС слишком будет напоминать встречу Байдена и Си на полях прошлогоднего саммита АТЭС в Сан-Франциско
Напомним
Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином, но готов посетить Китай только по его приглашению. Ранее администрация Трампа отказала президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке после возражений Китая.
