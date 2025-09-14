$41.310.00
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзивы
Саммит Трампа и Си Цзиньпина под угрозой срыва из-за таможенных тарифов и фентанила - Financial Times

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва. Причиной стали таможенные тарифы и вопросы фентанила, препятствующие прогрессу в переговорах.

Саммит Трампа и Си Цзиньпина под угрозой срыва из-за таможенных тарифов и фентанила - Financial Times

Перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила, передает УНН со ссылкой на публикацию Financial Times.

Детали

В переговорах между США и Китаем пока малозаметный прогресс, и это снижает вероятность проведения саммита между лидерами стран – Дональдом Трампом и Си Цзиньпином – в Пекине.

Ранее стало известно, что Китай официально пригласил Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем Си Цзиньпином. Но в Вашингтоне еще не ответили. США и Китай пока все еще имеют «разные взгляды на торговлю и поставки фентанила».

Большим препятствием было разочарование США Пекином за то, что он не прекратил экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила, смертельного синтетического опиоида.

- пишет издание.

Пекин предложил принять меры, но только вместе с отменой США тарифов, связанных с фентанилом, которые Трамп ввел против Китая.

Разногласия между Вашингтоном и Пекином

Впрочем, и США настаивают на том, что Китай должен принять меры и показать результаты до любого ослабления тарифов.

В связи с вышеперечисленным, встреча Трампа и Си на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества кажется гораздо менее значимой.

Комментарий

Вероятно, до сих пор существуют противоречивые мнения относительно того, должны ли Трамп и Си встретиться в Пекине или в рамках АТЭС. Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа – настоящего соглашения, постоянных переговоров или фотосессии в Пекине?

- объясняет Сара Беран, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по вопросам Китая.

Маловероятно, что Пекин захочет обеспечить пышность, которая превысит его визит в 2017 году, и президент Трамп будет опасаться, что его воспримут как завершающий штрих недавней волны визитов Пекина на высоком уровне президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

– говорит Райан Хасс, эксперт по вопросам Китая в Институте Брукингса.

Он отмечает, что:

обоснование проведения саммита в Пекине «размывается» из-за отсутствия прорывов в переговорах.

В то же время – для встречи в АТЭС все еще существует «убедительная логика».

Мнение Денниса Уайлдера, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома в Китае.

Он считает, что более вероятно, - Трамп и Си встретятся в Пекине.

Трамп почти наверняка предпочел бы саммит в Пекине, чтобы противостоять недавним оскорблениям теплого приема Путина и Кима. Встреча на полях АТЭС слишком будет напоминать встречу Байдена и Си на полях прошлогоднего саммита АТЭС в Сан-Франциско

Напомним

Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином, но готов посетить Китай только по его приглашению. Ранее администрация Трампа отказала президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке после возражений Китая.

Игорь Тележников

Экономика Новости Мира
Владимир Путин
Financial Times
Ким Чен Ын
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты