Трамп заявив, що готовий відвідати Китай на запрошення Сі Цзіньпіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що він не шукає спеціальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що отримав запрошення відвідати Китай, пише УНН з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі The Truth Social.

Деталі

Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю! Можливо, я поїду до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі, яке було направлене. Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання - написав Трамп.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту.

США та Китай відновлять переговори в Стокгольмі в понеділок, щоб спробувати вирішити давні економічні суперечки, що є центром торговельної війни між двома провідними економіками світу, прагнучи продовжити перемир'я щодо мит на три місяці та стримати різке підвищення мит.