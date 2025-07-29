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Трамп заявив, що готовий відвідати Китай на запрошення Сі Цзіньпіна

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном, але готовий відвідати Китай лише за його запрошенням. Раніше адміністрація Трампа відмовила президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку після заперечень Китаю.

Трамп заявив, що готовий відвідати Китай на запрошення Сі Цзіньпіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що він не шукає спеціальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що отримав запрошення відвідати Китай, пише УНН з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі The Truth Social.

Деталі

Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю! Можливо, я поїду до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі, яке було направлене. Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання

- написав Трамп. 

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту.

 США та Китай відновлять переговори в Стокгольмі в понеділок, щоб спробувати вирішити давні економічні суперечки, що є центром торговельної війни між двома провідними економіками світу, прагнучи продовжити перемир'я щодо мит на три місяці та стримати різке підвищення мит.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Дональд Трамп
Стокгольм
Нью-Йорк
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
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