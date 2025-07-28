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США та Китай відновлюють переговори щодо мит, полегшуючи шлях до зустрічі Трампа та Сі - Reuters

Київ • УНН

 • 956 перегляди

США та Китай відновлять переговори у Стокгольмі 12 серпня, щоб спробувати вирішити давні економічні суперечки та продовжити перемир'я щодо мит. Без угоди глобальні ланцюги поставок можуть зіткнутися з новими потрясіннями через різке зростання мит США.

США та Китай відновлюють переговори щодо мит, полегшуючи шлях до зустрічі Трампа та Сі - Reuters

США та Китай відновлять переговори в Стокгольмі в понеділок, щоб спробувати вирішити давні економічні суперечки, що є центром торговельної війни між двома провідними економіками світу, прагнучи продовжити перемир'я щодо мит на три місяці та стримати різке підвищення мит, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Китай стикається з дедлайном 12 серпня для досягнення довгострокової угоди щодо мит з адміністрацією президента США Дональда Трампа, після того, як Пекін та Вашингтон досягли попередніх угод у травні та червні, щоб покласти край тижням ескалації мит "око за око" та скорочення імпорту рідкоземельних мінералів.

Без угоди глобальні ланцюги поставок можуть зіткнутися з новими потрясіннями через те, що мита США різко зростуть до тризначних рівнів, що призведе до двостороннього торговельного ембарго.

Переговори в Стокгольмі відбудуться одразу після укладення в неділю найбільшої торговельної угоди Трампа з ЄС щодо 15% мит на більшість товарів, що експортуються з ЄС до США, включаючи автомобілі. Блок також закупить американські енергоносії на 750 мільярдів доларів та зробить американські інвестиції на 600 мільярдів доларів у найближчі роки.

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Подібного прориву в переговорах між США та Китаєм не очікується, але торгові аналітики заявили, що ще одне 90-денне продовження перемир'я щодо мит та контролю експорту, укладеного в середині травня, є ймовірним.

Продовження цього терміну запобіжить подальшій ескалації та полегшить планування потенційної зустрічі між Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці жовтня або на початку листопада, зазначає видання.

Речник Міністерства фінансів США відмовився коментувати повідомлення South China Morning Post з посиланням на неназвані джерела, які заявили, що обидві сторони утримаються від запровадження нових мит або інших кроків, які можуть загострити торговельну війну, протягом ще 90 днів.

Адміністрація Трампа, як повідомляється, готова запровадити нові секторальні мита, які вплинуть на Китай протягом кількох тижнів, зокрема на напівпровідники, фармацевтичні препарати, крани для судноплавства та інші товари.

"Ми дуже близькі до угоди з Китаєм. Ми справді уклали угоду з Китаєм, але побачимо, як це піде", - сказав Трамп журналістам у неділю, перш ніж президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уклала з ними митну угоду.

У понеділок Financial Times повідомила, що США призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб уникнути зриву торговельних переговорів з Пекіном та підтримати зусилля Трампа щодо забезпечення зустрічі з Сі цього року.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке контролює експортний контроль, отримало вказівку уникати жорстких дій щодо Китаю, повідомляє газета, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Міністерство торгівлі США
Міністерство фінансів США
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Дональд Трамп
Стокгольм
Європейський Союз
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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