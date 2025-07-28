Торговельна угода між ЄС та США: Європа замінить російські енергоресурси американськими - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки підписали торговельну угоду. ЄС планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії, замінивши російський газ та нафту закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами фон дер Ляєн, ЄС у межах нової торговельної угоди зі США планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.
Закупівля енергетичної продукції США диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту великими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива
Вона також повідомила, що сторони погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Цей тариф поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники та фармацевтику.
Ми також домовилися про тариф "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, деякі хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина
Вона додала, що ЄС та США продовжують роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше товарів.
Нагадаємо
Напередодні США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.
За словами глави Білого дому Дональда Трампа, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.
На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США27.07.25, 05:34 • 9082 перегляди