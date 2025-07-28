Торговельна угода між ЄС та США: Європа замінить російські енергоресурси американськими - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє УНН.

За словами фон дер Ляєн, ЄС у межах нової торговельної угоди зі США планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.

Закупівля енергетичної продукції США диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту великими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива

Вона також повідомила, що сторони погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Цей тариф поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники та фармацевтику.

Ми також домовилися про тариф "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, деякі хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина