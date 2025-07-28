Торговое соглашение между ЕС и США: Европа заменит российские энергоресурсы американскими - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях торгового соглашения, подписанного между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам фон дер Ляйен, ЕС в рамках нового торгового соглашения с США планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России.

Закупка энергетической продукции США диверсифицирует наши источники поставок и будет способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть крупными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива - отметила президент Еврокомиссии.

Она также сообщила, что стороны договорились о единой тарифной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Этот тариф распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники и фармацевтику.

Мы также договорились о тарифе "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, некоторые химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье - уточнила фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС и США продолжают работу над тем, чтобы добавить в этот список еще больше товаров.

Напомним

Накануне США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, это крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключали США.

На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США