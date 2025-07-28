США и Китай возобновляют переговоры по пошлинам, прокладывая путь к встрече Трампа и Си - Reuters

США и Китай возобновят переговоры в Стокгольме в понедельник, чтобы попытаться разрешить давние экономические споры, являющиеся центром торговой войны между двумя ведущими экономиками мира, стремясь продлить перемирие по пошлинам на три месяца и сдержать резкое повышение пошлин, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай сталкивается с дедлайном 12 августа для достижения долгосрочного соглашения по пошлинам с администрацией президента США Дональда Трампа, после того как Пекин и Вашингтон достигли предварительных соглашений в мае и июне, чтобы положить конец неделям эскалации пошлин "око за око" и сокращения импорта редкоземельных минералов.

Без соглашения глобальные цепочки поставок могут столкнуться с новыми потрясениями из-за того, что пошлины США резко возрастут до трехзначных уровней, что приведет к двустороннему торговому эмбарго.

Переговоры в Стокгольме состоятся сразу после заключения в воскресенье крупнейшего торгового соглашения Трампа с ЕС по 15% пошлинам на большинство товаров, экспортируемых из ЕС в США, включая автомобили. Блок также закупит американские энергоносители на 750 миллиардов долларов и сделает американские инвестиции на 600 миллиардов долларов в ближайшие годы.

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Подобного прорыва в переговорах между США и Китаем не ожидается, но торговые аналитики заявили, что еще одно 90-дневное продление перемирия по пошлинам и контролю экспорта, заключенного в середине мая, вероятно.

Продление этого срока предотвратит дальнейшую эскалацию и облегчит планирование потенциальной встречи между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином в конце октября или начале ноября, отмечает издание.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать сообщение South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники, которые заявили, что обе стороны воздержатся от введения новых пошлин или других шагов, которые могут обострить торговую войну, в течение еще 90 дней.

Администрация Трампа, как сообщается, готова ввести новые секторальные пошлины, которые повлияют на Китай в течение нескольких недель, в частности на полупроводники, фармацевтические препараты, краны для судоходства и другие товары.

"Мы очень близки к соглашению с Китаем. Мы действительно заключили соглашение с Китаем, но посмотрим, как это пойдет", - сказал Трамп журналистам в воскресенье, прежде чем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ними таможенное соглашение.

В понедельник Financial Times сообщила, что США приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы избежать срыва торговых переговоров с Пекином и поддержать усилия Трампа по обеспечению встречи с Си в этом году.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, которое контролирует экспортный контроль, получило указание избегать жестких действий в отношении Китая, сообщает газета, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников.

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