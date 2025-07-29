Китай був проти: Трамп відмовив президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку - FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту. Про це пише Financial Times із посиланням на трьох неназваних осіб, знайомих із рішенням, повідомляє УНН.

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Зазначається, що Лай планував проїзд через США у серпні дорогою до Парагваю, Гватемали та Белізу, які визнають Тайвань суверенною державою. Але США повідомили Лаю, що він не зможе відвідати Нью-Йорк.

Офіс Лая опублікував заяву, в якій говорилося, що він не планує поїздок за кордон найближчим часом, оскільки Тайвань оговтується від нещодавнього тайфуну, а Тайбей веде переговори зі США щодо тарифів. Особи, знайомі з цим питанням, сказали, що його рішення не виїжджати було прийнято після того, як йому сказали, що йому не дозволять відвідати Нью-Йорк - пише видання.

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Автори припускають, що рішення Білого дому посилить занепокоєння серед прихильників Тайваню у Вашингтоні щодо того, що Трамп пом'якшує позицію щодо Китаю, прагнучи проведення зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном.

Китай виступає проти візитів тайванських лідерів до США, які не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайбеєм. У 2023 році адміністрація Байдена дозволила тодішньому президенту Цай Інвеню зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Белізу та Гватемали - йдеться у статті.

Водночас неназваний високопоставлений чиновник США заявив виданню, що обидві сторони "працюють над виправленням ситуації" і що жодної поїздки не було скасовано.

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За інформацією джерел Financial Times, Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо чіткого визначення їхніх дій у разі війни США та Китаю за Тайвань.

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