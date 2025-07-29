Китай был против: Трамп отказал президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке - FT
Киев • УНН
Администрация Трампа не разрешила президенту Тайваня Лай Цинде остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после протестов Китая. Это решение вызвало беспокойство по поводу смягчения позиции США в отношении Китая.
Администрация президента США Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лай Цинде в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил возражения Вашингтону относительно этого визита. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех неназванных лиц, знакомых с решением, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Лай планировал проезд через США в августе по пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань суверенным государством. Но США сообщили Лаю, что он не сможет посетить Нью-Йорк.
Офис Лая опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не планирует поездок за границу в ближайшее время, поскольку Тайвань оправляется от недавнего тайфуна, а Тайбэй ведет переговоры с США по тарифам. Лица, знакомые с этим вопросом, сказали, что его решение не выезжать было принято после того, как ему сказали, что ему не разрешат посетить Нью-Йорк
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Авторы предполагают, что решение Белого дома усилит беспокойство среди сторонников Тайваня в Вашингтоне относительно того, что Трамп смягчает позицию по Китаю, стремясь к проведению встречи с председателем Си Цзиньпином.
Китай выступает против визитов тайваньских лидеров в США, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Тайбэем. В 2023 году администрация Байдена разрешила тогдашнему президенту Цай Инвэнь остановиться в Нью-Йорке по пути в Белиз и Гватемалу
В то же время неназванный высокопоставленный чиновник США заявил изданию, что обе стороны "работают над исправлением ситуации" и что ни одной поездки не было отменено.
Напомним
По информации источников Financial Times, Пентагон давит на Японию и Австралию относительно четкого определения их действий в случае войны США и Китая за Тайвань.
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