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Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо дій у потенційній війні з Китаєм за Тайвань - FT

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Пентагон вимагає від Японії та Австралії чіткого визначення їхніх дій у разі війни США та Китаю за Тайвань, що викликає розчарування у союзників. Це є частиною зусиль США щодо посилення стримування та підготовки до потенційного конфлікту.

Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо дій у потенційній війні з Китаєм за Тайвань - FT

Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо чіткого визначення їхніх дій у разі війни США та Китаю за Тайвань. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п'ять неназваних осіб, знайомих із ходом переговорів, інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, цей тиск викликає розчарування у двох найважливіших союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони з питань політики, протягом останніх місяців наполягав на цьому питанні на зустрічах з представниками оборонних відомств Японії та Австралії. ... Ці зусилля є його останньою спробою переконати союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні посилити стримування та підготуватися до потенційної війни через Тайвань

- йдеться у статті.

Згодом Колбі написав у соцмережі X, що Пентагон реалізує програму президента Дональда Трампа "відновлення стримування і досягнення миру через силу", що включає "заклик до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля, пов'язані з нашою колективною обороною".

У свою чергу посадовець оборонного відомства США заявив, що "головною темою" переговорів із союзниками було "активізувати та прискорити зусилля щодо посилення стримування збалансованим та справедливим чином".

Ми не прагнемо війни. Ми також не прагнемо домінувати над самим Китаєм. Ми хочемо переконатися, що Сполучені Штати та їхні союзники мають військову силу для забезпечення дипломатії та гарантування миру

- цитує видання співрозмовника.

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Вказується, що переговори включають зусилля, спрямовані на переконання союзників збільшити витрати на оборону на тлі зростаючої стурбованості щодо загрози Китаю Тайваню, "але прохання про зобов'язання, пов'язані з війною за острів, є новою вимогою з боку США".

Конкретне оперативне планування та навчання, які мають пряме застосування до непередбаченої ситуації на Тайвані, просуваються вперед з Японією та Австралією. Але це прохання застало Токіо та Канберру зненацька, оскільки самі США не дають Тайваню "гарантії порожнього чека"

- сказало ЗМІ інше джерело.

Тим часом у Міністерстві оборони Японії заявили, що "важко відповісти на гіпотетичне питання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані". Там зазначили, що будь-яка реакція "буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та внутрішніх законів і нормативних актів".

Контекст

Тайвань заявив, що Китай посилив військовий тиск у регіоні у травні, щодня розгортаючи десятки військових кораблів та урядових суден у межах "кампанії надзвичайного тиску".

Міністр оборони США Піт Хегсет закликав партнерів в Азії збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту, попередивши, що потрібна більш термінова підготовка до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Елбридж Колбі
Financial Times
Пентагон
Австралія
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Японія
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