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Пентагон давит на Японию и Австралию относительно действий в потенциальной войне с Китаем за Тайвань - FT

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Пентагон требует от Японии и Австралии четкого определения их действий в случае войны США и Китая за Тайвань, что вызывает разочарование у союзников. Это является частью усилий США по усилению сдерживания и подготовке к потенциальному конфликту.

Пентагон давит на Японию и Австралию относительно действий в потенциальной войне с Китаем за Тайвань - FT

Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию относительно четкого определения их действий в случае войны США и Китая за Тайвань. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пять неназванных лиц, знакомых с ходом переговоров, информирует УНН.

Детали

По данным источников издания, это давление вызывает разочарование у двух важнейших союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам политики, в течение последних месяцев настаивал на этом вопросе на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии. ... Эти усилия являются его последней попыткой убедить союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе усилить сдерживание и подготовиться к потенциальной войне из-за Тайваня

- говорится в статье.

Впоследствии Колби написал в соцсети X, что Пентагон реализует программу президента Дональда Трампа "восстановление сдерживания и достижение мира через силу", что включает "призыв к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной".

В свою очередь чиновник оборонного ведомства США заявил, что "главной темой" переговоров с союзниками было "активизировать и ускорить усилия по усилению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".

Мы не стремимся к войне. Мы также не стремимся доминировать над самим Китаем. Мы хотим убедиться, что Соединенные Штаты и их союзники имеют военную силу для обеспечения дипломатии и гарантирования мира

- цитирует издание собеседника.

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Указывается, что переговоры включают усилия, направленные на убеждение союзников увеличить расходы на оборону на фоне растущей обеспокоенности относительно угрозы Китая Тайваню, "но просьба о обязательствах, связанных с войной за остров, является новым требованием со стороны США".

Конкретное оперативное планирование и обучение, которые имеют прямое применение к непредвиденной ситуации на Тайване, продвигаются вперед с Японией и Австралией. Но эта просьба застала Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню "гарантии пустого чека"

- сказал СМИ другой источник.

Тем временем в Министерстве обороны Японии заявили, что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване". Там отметили, что любая реакция "будет реализована на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и внутренними законами и нормативными актами".

Контекст

Тайвань заявил, что Китай усилил военное давление в регионе в мае, ежедневно развертывая десятки военных кораблей и правительственных судов в рамках "кампании чрезвычайного давления".

Министр обороны США Пит Хегсет призвал партнеров в Азии увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, предупредив, что нужна более срочная подготовка к потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Элдридж Колби
Financial Times
Пентагон
Австралия
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Япония
Соединённые Штаты
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