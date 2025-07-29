Трамп заявил, что готов посетить Китай по приглашению Си Цзиньпина
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином, но готов посетить Китай только по его приглашению. Ранее администрация Трампа отказала президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке после возражений Китая.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что он не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай, пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети The Truth Social.
Детали
Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу! Возможно, я поеду в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было направлено. Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу
Дополнение
Администрация президента США Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лай Цинде в разрешении остановиться в Нью-Йорке по дороге в Центральную Америку после того, как Китай выразил возражения Вашингтону по поводу этого визита.
США и Китай возобновят переговоры в Стокгольме в понедельник, чтобы попытаться разрешить давние экономические споры, являющиеся центром торговой войны между двумя ведущими экономиками мира, стремясь продлить перемирие по пошлинам на три месяца и сдержать резкое повышение пошлин.