Трамп заявил, что готов посетить Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что он не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай, пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети The Truth Social.

Детали

Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу! Возможно, я поеду в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было направлено. Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу - написал Трамп.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лай Цинде в разрешении остановиться в Нью-Йорке по дороге в Центральную Америку после того, как Китай выразил возражения Вашингтону по поводу этого визита.

США и Китай возобновят переговоры в Стокгольме в понедельник, чтобы попытаться разрешить давние экономические споры, являющиеся центром торговой войны между двумя ведущими экономиками мира, стремясь продлить перемирие по пошлинам на три месяца и сдержать резкое повышение пошлин.