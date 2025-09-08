Пекин может остановить войну в Украине, однако сейчас ему выгоднее наблюдать - Подоляк

Пекин способен остановить войну россии против Украины "одним нажатием рычага", но сейчас ему выгоднее занимать позицию наблюдателя – "его геополитические противники ослабевают, а зависимость сателлитов, наоборот, растет, "и все это без прямых затрат". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Если откровенно, то Китаю, безусловно, абсолютно известно, что на пути к миру в Украине стоит лишь нежелание россии. Пекин мог бы остановить войну одним нажатием рычага, но ему все еще выгоднее наблюдать. Геополитические противники ослабевают, растет зависимость сателлитов – и все это без прямых затрат...