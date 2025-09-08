Пекин может остановить войну в Украине, однако сейчас ему выгоднее наблюдать - Подоляк
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Китай может остановить войну в Украине, но ему выгоднее наблюдать. США должны вернуть статус модератора или смириться с переориентацией мира на Восток.
Пекин способен остановить войну россии против Украины "одним нажатием рычага", но сейчас ему выгоднее занимать позицию наблюдателя – "его геополитические противники ослабевают, а зависимость сателлитов, наоборот, растет, "и все это без прямых затрат". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.
Если откровенно, то Китаю, безусловно, абсолютно известно, что на пути к миру в Украине стоит лишь нежелание россии. Пекин мог бы остановить войну одним нажатием рычага, но ему все еще выгоднее наблюдать. Геополитические противники ослабевают, растет зависимость сателлитов – и все это без прямых затрат...
Подоляк считает, что США, в свою очередь, "должны вернуться к статусу модератора и заставить Кремль завершить войну. Или же должны смириться, что мир переориентируется на Восток". Вместе с тем Подоляк выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп эти риски четко осознает. "Никто не хочет войти в историю как президент, при котором Америка уступила лидерство".
"Значит, - делает вывод заместитель руководителя Офиса президента, - дипломатический процесс в конфигурации сильные США – активная Европа – волевая Украина при участии Китая неизбежен…".
"В ожидании продолжения переговоров Украина делает домашнюю работу: разворачиваем милитарное производство, запрашиваем и получаем вооружение, формируем гарантии безопасности. Готовы к миру. Но не к неадекватным "требованиям" РФ", - подчеркнул Подоляк.
