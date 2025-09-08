Пекин может остановить войну в Украине, однако сейчас ему выгоднее наблюдать - Подоляк

$41.220.13
17:31 • 152 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 1468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 9278 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 12820 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 34702 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
12:10 • 22824 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24514 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25754 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26405 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29543 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в делеPhotoVideo
8 сентября, 07:37 • 5534 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto
8 сентября, 08:52 • 8996 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo
8 сентября, 09:27 • 31896 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
13:06 • 13908 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto
13:17 • 5142 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
15:42 • 9260 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
13:06 • 14108 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 69781 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto
8 сентября, 06:30 • 55307 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto
8 сентября, 05:30 • 55936 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьков
Венгрия
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
15:39 • 3452 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
15:06 • 3928 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 69781 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto
7 сентября, 08:47 • 38319 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo
6 сентября, 18:22 • 42352 просмотра
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Пекин может остановить войну в Украине, однако сейчас ему выгоднее наблюдать - Подоляк

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Китай может остановить войну в Украине, но ему выгоднее наблюдать. США должны вернуть статус модератора или смириться с переориентацией мира на Восток.

Пекин может остановить войну в Украине, однако сейчас ему выгоднее наблюдать - Подоляк

Пекин способен остановить войну россии против Украины "одним нажатием рычага", но сейчас ему выгоднее занимать позицию наблюдателя – "его геополитические противники ослабевают, а зависимость сателлитов, наоборот, растет, "и все это без прямых затрат". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Если откровенно, то Китаю, безусловно, абсолютно известно, что на пути к миру в Украине стоит лишь нежелание россии. Пекин мог бы остановить войну одним нажатием рычага, но ему все еще выгоднее наблюдать. Геополитические противники ослабевают, растет зависимость сателлитов – и все это без прямых затрат...

- говорится в сообщении.

Подоляк считает, что США, в свою очередь, "должны вернуться к статусу модератора и заставить Кремль завершить войну. Или же должны смириться, что мир переориентируется на Восток". Вместе с тем Подоляк выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп эти риски четко осознает. "Никто не хочет войти в историю как президент, при котором Америка уступила лидерство".

"Значит, - делает вывод заместитель руководителя Офиса президента, - дипломатический процесс в конфигурации сильные США – активная Европа – волевая Украина при участии Китая неизбежен…".

"В ожидании продолжения переговоров Украина делает домашнюю работу: разворачиваем милитарное производство, запрашиваем и получаем вооружение, формируем гарантии безопасности. Готовы к миру. Но не к неадекватным "требованиям" РФ", - подчеркнул Подоляк.

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф08.09.25, 19:59 • 1454 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Пекин
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Украина