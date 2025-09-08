$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 1252 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 8888 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
12:50 • 12717 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 34595 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Ексклюзив
12:10 • 22781 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24482 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25731 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26386 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29531 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Пекін може зупинити війну в Україні, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Заступник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Китай може зупинити війну в Україні, але йому вигідніше спостерігати. США мають повернути статус модератора або змиритися з переорієнтацією світу на Схід.

Пекін може зупинити війну в Україні, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Пекін здатен зупинити війну росії проти України "одним натиском важеля", та наразі йому вигідніше займати позицію спостерігача – "його геополітичні супротивники слабшають, а залежність сателітів, навпаки, зростає, "і все це без прямих витрат". Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Якщо відверто, то Китаю, безумовно, абсолютно відомо, що на шляху до миру в Україні стоїть лише небажання Росії. Пекін міг би зупинити війну одним натиском важеля, та йому все ще вигідніше спостерігати. Геополітичні супротивники слабшають, зростає залежність сателітів – і все це без прямих витрат...

- йдеться у повідомленні.

Подоляк вважає, що США, своєю чергою, "мають повернутися до статусу модератора та змусити Кремль завершити війну. Або ж мають змиритися, що світ переорієнтовується на Схід". Разом з тим Подоляк висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп ці ризики чітко усвідомлює. "Ніхто не хоче увійти в історію як президент, за якого Америка поступилася лідерством".

"Значить, - робить висновок заступник керівника Офісу президента, - дипломатичний процес у конфігурації сильні США – активна Європа – вольова Україна за участі Китаю є неминучим…".

"В очікуванні продовження перемовин Україна робить домашню роботу: розгортаємо мілітарне виробництво, запитуємо й отримуємо озброєння, формуємо гарантії безпеки. Готові до миру. Але не до неадекватних "вимог" рф", - наголосив Подоляк.

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Пекін
Дональд Трамп
Михайло Подоляк
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна