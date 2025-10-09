ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств
Киев • УНН
Организация Объединенных Наций столкнулась с кризисом ликвидности, что приведет к сокращению четверти миротворческих войск в девяти операциях по всему миру. Это решение связано с нехваткой средств, а будущее финансирование со стороны США остается неопределенным.
Организация Объединенных Наций столкнулась с кризисом ликвидности, в связи с чем вынуждена сократить значительное количество своих миротворческих войск в мире. Передает УНН со ссылкой на EFE и Euronews.
Детали
Накануне высокопоставленные чиновники ООН подтвердили, что организация сократит на четверть количество миротворцев в девяти операциях по всему миру. Это произойдет в ближайшие месяцы. Решение связано с нехваткой средств. Как известно, Соединенные Штаты продвигают видение президента Трампа "Америка превыше всего", поэтому будущее финансирование со стороны США пока остается неопределенным.
Нам придется репатриировать примерно 25% наших миротворческих войск и полиции, а также их оборудование. Это также коснется большого количества миссий гражданского персонала
Представитель организации также заявил, что миссии должны "определить сокращение расходов, эквивалентное 15% их бюджетов, которое будет реализовано в течение девяти месяцев".
Справка
Среди стран, где ООН имеет миротворческие миссии, есть Конго, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Ливан, Кипр и Косово. Каждая из 193 стран-членов ООН юридически обязана оплачивать свою долю миротворческих миссий.
Напомним
Организация Объединенных Наций завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год, предложив сокращение расходов на более чем 500 миллионов долларов.