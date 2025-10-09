ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств

Организация Объединенных Наций столкнулась с кризисом ликвидности, в связи с чем вынуждена сократить значительное количество своих миротворческих войск в мире. Передает УНН со ссылкой на EFE и Euronews.

Накануне высокопоставленные чиновники ООН подтвердили, что организация сократит на четверть количество миротворцев в девяти операциях по всему миру. Это произойдет в ближайшие месяцы. Решение связано с нехваткой средств. Как известно, Соединенные Штаты продвигают видение президента Трампа "Америка превыше всего", поэтому будущее финансирование со стороны США пока остается неопределенным.

Нам придется репатриировать примерно 25% наших миротворческих войск и полиции, а также их оборудование. Это также коснется большого количества миссий гражданского персонала