Африка переживає наймасштабніший спалах холери за чверть століття

Київ • УНН

 • 624 перегляди

В Африці найбільший спалах холери за 25 років, зафіксовано близько 300 тисяч випадків та понад 7 тисяч смертей. Криза пов'язана з деградацією водних систем, конфліктами та відсутністю доступу до чистої води.

Африка переживає наймасштабніший спалах холери за чверть століття

Африканський центр контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) повідомив про найсерйозніший спалах холери за останні 25 років. На континенті зафіксовано близько 300 тисяч випадків і понад 7 тисяч смертей, що на третину більше, ніж торік. Експерти пов’язують кризу з деградацією водних систем, конфліктами та відсутністю доступу до чистої води. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Африка стикається з безпрецедентною епідемією, яка посилюється через крихкість водної інфраструктури та гуманітарні кризи 

– заявили у CDC. 

Найбільше нових випадків нині фіксують в Анголі та Бурунді.

Попри загальну тривожну динаміку, у Демократичній Республіці Конго ситуація стабілізується, а спалахи в Південному Судані та Сомалі поступово згасають. Водночас у регіонах, охоплених війнами, холера швидко шириться через антисанітарію у переповнених таборах біженців.

Africa CDC також повідомив про вісім підозрюваних випадків вірусної геморагічної лихоманки в Ефіопії та нові спалахи хвороби Mpox, що все ще становлять загрозу в Кенії, Гвінеї, Ліберії та Гані.

Степан Гафтко

