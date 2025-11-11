$41.960.02
Південна Африка випробовує першу вітчизняну вакцину проти холери

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

В Південній Африці розпочали клінічні випробування першої місцевої вакцини проти холери, створеної фармацевтичною компанією Biovac. Пероральна вакцина спочатку перевіряється на безпеку для дорослих, а згодом порівнюватиметься з вже існуючими на ринку препаратами.

Південна Африка випробовує першу вітчизняну вакцину проти холери

Дослідники в Південній Африці розпочали клінічні випробування першої місцевої вакцини проти холери, створеної фармацевтичною компанією Biovac. Пероральна вакцина спочатку перевіряється на безпеку для дорослих, а згодом порівнюватиметься з уже існуючими на ринку препаратами. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Міністр охорони здоров’я Аарон Мотсоаледі зазначив: "Коли ми можемо досліджувати, розробляти та виробляти вакцини на місцевому рівні, ми зменшуємо нашу вразливість до збоїв у ланцюжку поставок, геополітичного тиску, конкуренції на міжнародному ринку та вакцинного націоналізму, який був очевидним у розпал пандемії COVID-19".

ООН виділяє 110 млн доларів на гуманітарну допомогу через скорочення підтримки США07.03.25, 00:07 • 24417 переглядiв

За словами Мотсоаледі, хоча рівень захворюваності на холеру в Південній Африці поки низький, країни Африки, де холера трапляється частіше, отримають значну користь. Минулорічний спалах забрав життя 47 людей і спричинив понад 1400 випадків, а в сусідніх Малаві, Мозамбіку та Зімбабве показники були ще вищі.

Генеральний директор Biovac Морена Махоана підкреслила: "Ця розробка відповідає на критичну потребу, що рятує життя, враховуючи постійний глобальний дефіцит вакцини на тлі повторюваних спалахів холери".

Ситуація з голодом у деяких районах Південного Судану досягла критичного рівня - ООН09.04.25, 16:11 • 8850 переглядiв

Вакцину можуть схвалити для використання на континенті вже до 2028 року.

Випробування відбуваються в провінціях Гаутенг, Східна Капська провінція та Квазулу-Натал, де раніше реєстрували випадки холери.

Епідемія холери у Судані: щонайменше 40 людей загинуло у Дарфурі14.08.25, 14:03 • 4653 перегляди

Степан Гафтко

