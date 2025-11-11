Південна Африка випробовує першу вітчизняну вакцину проти холери
Київ • УНН
В Південній Африці розпочали клінічні випробування першої місцевої вакцини проти холери, створеної фармацевтичною компанією Biovac. Пероральна вакцина спочатку перевіряється на безпеку для дорослих, а згодом порівнюватиметься з вже існуючими на ринку препаратами.
Деталі
Міністр охорони здоров’я Аарон Мотсоаледі зазначив: "Коли ми можемо досліджувати, розробляти та виробляти вакцини на місцевому рівні, ми зменшуємо нашу вразливість до збоїв у ланцюжку поставок, геополітичного тиску, конкуренції на міжнародному ринку та вакцинного націоналізму, який був очевидним у розпал пандемії COVID-19".
За словами Мотсоаледі, хоча рівень захворюваності на холеру в Південній Африці поки низький, країни Африки, де холера трапляється частіше, отримають значну користь. Минулорічний спалах забрав життя 47 людей і спричинив понад 1400 випадків, а в сусідніх Малаві, Мозамбіку та Зімбабве показники були ще вищі.
Генеральний директор Biovac Морена Махоана підкреслила: "Ця розробка відповідає на критичну потребу, що рятує життя, враховуючи постійний глобальний дефіцит вакцини на тлі повторюваних спалахів холери".
Вакцину можуть схвалити для використання на континенті вже до 2028 року.
Випробування відбуваються в провінціях Гаутенг, Східна Капська провінція та Квазулу-Натал, де раніше реєстрували випадки холери.
