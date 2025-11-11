$41.960.02
Южная Африка испытывает первую отечественную вакцину против холеры

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Южной Африке начались клинические испытания первой местной вакцины против холеры, созданной фармацевтической компанией Biovac. Пероральная вакцина сначала проверяется на безопасность для взрослых, а затем будет сравниваться с уже существующими на рынке препаратами.

Южная Африка испытывает первую отечественную вакцину против холеры

Исследователи в Южной Африке начали клинические испытания первой местной вакцины против холеры, созданной фармацевтической компанией Biovac. Пероральная вакцина сначала проверяется на безопасность для взрослых, а затем будет сравниваться с уже существующими на рынке препаратами. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Министр здравоохранения Аарон Мотсоаледи отметил: "Когда мы можем исследовать, разрабатывать и производить вакцины на местном уровне, мы уменьшаем нашу уязвимость к сбоям в цепочке поставок, геополитическому давлению, конкуренции на международном рынке и вакцинному национализму, который был очевиден в разгар пандемии COVID-19".

ООН выделяет 110 миллионов долларов на гуманитарную помощь из-за сокращения поддержки США07.03.25, 00:07 • 24417 просмотров

По словам Мотсоаледи, хотя уровень заболеваемости холерой в Южной Африке пока низкий, страны Африки, где холера встречается чаще, получат значительную пользу. Прошлогодняя вспышка унесла жизни 47 человек и вызвала более 1400 случаев, а в соседних Малави, Мозамбике и Зимбабве показатели были еще выше.

Генеральный директор Biovac Морена Махоана подчеркнула: "Эта разработка отвечает на критическую потребность, спасающую жизни, учитывая постоянный глобальный дефицит вакцины на фоне повторяющихся вспышек холеры".

Ситуация с голодом в некоторых районах Южного Судана достигла критического уровня – ООН09.04.25, 16:11 • 8850 просмотров

Вакцину могут одобрить для использования на континенте уже к 2028 году.

Испытания проходят в провинциях Гаутенг, Восточная Капская провинция и Квазулу-Натал, где ранее регистрировались случаи холеры.

Эпидемия холеры в Судане: по меньшей мере 40 человек погибли в Дарфуре14.08.25, 14:03 • 4651 просмотр

Степан Гафтко

