Южная Африка испытывает первую отечественную вакцину против холеры
Киев • УНН
В Южной Африке начались клинические испытания первой местной вакцины против холеры, созданной фармацевтической компанией Biovac. Пероральная вакцина сначала проверяется на безопасность для взрослых, а затем будет сравниваться с уже существующими на рынке препаратами.
Детали
Министр здравоохранения Аарон Мотсоаледи отметил: "Когда мы можем исследовать, разрабатывать и производить вакцины на местном уровне, мы уменьшаем нашу уязвимость к сбоям в цепочке поставок, геополитическому давлению, конкуренции на международном рынке и вакцинному национализму, который был очевиден в разгар пандемии COVID-19".
По словам Мотсоаледи, хотя уровень заболеваемости холерой в Южной Африке пока низкий, страны Африки, где холера встречается чаще, получат значительную пользу. Прошлогодняя вспышка унесла жизни 47 человек и вызвала более 1400 случаев, а в соседних Малави, Мозамбике и Зимбабве показатели были еще выше.
Генеральный директор Biovac Морена Махоана подчеркнула: "Эта разработка отвечает на критическую потребность, спасающую жизни, учитывая постоянный глобальный дефицит вакцины на фоне повторяющихся вспышек холеры".
Вакцину могут одобрить для использования на континенте уже к 2028 году.
Испытания проходят в провинциях Гаутенг, Восточная Капская провинция и Квазулу-Натал, где ранее регистрировались случаи холеры.
