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ООН выделяет 110 миллионов долларов на гуманитарную помощь из-за сокращения поддержки США

Киев • УНН

 • 24298 просмотра

ООН выделила 110 миллионов долларов на срочные гуманитарные нужды в мире из-за замораживания внешней помощи США. Средства будут направлены в страны Азии, Латинской Америки и Африки, в частности в Судан, где продолжается гуманитарный кризис.

ООН выделяет 110 миллионов долларов на гуманитарную помощь из-за сокращения поддержки США

ООН выделяет 110 миллионов долларов на экстренную гуманитарную помощь в условиях сокращения финансирования со стороны США. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В четверг Организация Объединенных Наций объявила о выделении 110 миллионов долларов на неотложные гуманитарные нужды по всему миру. Это решение принято на фоне замораживания внешней помощи США, что создало значительные трудности для международных гуманитарных организаций.

По словам руководителя гуманитарной службы ООН Тома Флетчера, сокращение финансовой поддержки не означает исчезновения кризисных ситуаций в мире.

Финансирование гуманитарных программ снижалось еще до принятого в начале года решения о прекращении внешней помощи со стороны администрации Дональда Трампа. По оценкам ООН, в 2025 году глобальный уровень финансирования гуманитарных нужд достигнет наименьшей отметки за последние годы.

Выделенные средства будут направлены на поддержку регионов, которые сталкиваются с острыми кризисами. В частности, помощь получат страны Азии, Латинской Америки и Африки, среди которых Судан, где гражданская война привела к массовому перемещению людей, острому дефициту продовольствия и вспышке холеры, унесшей жизни более 90 человек.

Великобритания подписала три контракта на ПВО для Украины на более 110 миллионов долларов18.08.23, 10:30 • 1458375 просмотров

Юлия Котвицкая

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