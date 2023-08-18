Великобритания подписала три контракта на ПВО для Украины на более 110 миллионов долларов

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"Министерство обороны от имени Международного фонда для Украины (IFU) подписало три контракта на поставку в Украину средств противовоздушной обороны на сумму более £90 миллионов. Среди них – контракт стоимостью £56 миллионов с норвежской оборонной компанией Kongsberg по поставке антидронных систем и еще два контракта на обеспечение дополнительных возможностей ПВО", - говорится в сообщении.

Детали

Контракт с Kongsberg, как отмечается, "предусматривает закупку систем противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или подавления БПЛА".

Система CORTEX Typhon разработана для использования только двумя операторами. Ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности, рассказали в МО Британии.

Система, как отмечается, может работать отдельно или как часть интегрированной сети и использовать сложный набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, чтобы позволить ей физически уничтожать или подавлять дроны.

"Эти системы противовоздушной обороны достаточно гибкие для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, или для использования на линии фронта", - сказал министр обороны страны Бен Уоллес.

"В то же время в Украину поступит новая партия беспилотных летательных аппаратов аэроразведки, предназначенных для выполнения задач на суше и на море. Вооруженные силы Украины уже начали подготовку по их использованию. Общее количество составит более 100 беспилотников", - отметили в МО Великобритании.

Дополнение

Международный фонд для Украины использует финансовые взносы международных партнеров для предоставления приоритетной военной помощи для Украины. Более £770 миллионов удалось собрать через IFU благодаря взносам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Объявленные сегодня контракты, заключенные отделом закупок Министерства обороны Великобритании, как указано, являются частью пакетов закупок, объявленных министрами обороны IFU в начале этого года, по поставкам в Украину средств противовоздушной обороны, беспилотников, радаров и систем электронной борьбы.

"Великобритания по-прежнему полностью привержена поддержке Украины. £2,3 миллиарда уже выделено на дальнейшую военную поддержку в 2023 году, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы. Дальнейшая помощь правительства Великобритании продолжается также в форме гуманитарной и экономической помощи", - указали в МО Великобритании.