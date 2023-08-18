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Велика Британія підписала три контракти на ППО для України на понад 110 мільйонів доларів

Велика Британія підписала три контракти на ППО для України на понад 110 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 1458373 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у п'ятницю оголосило, що підписало три контракти для посилення протиповітряної оборони України на 90 мільйонів фунтів стерлінгів (114,5 мільйона доларів), пише УНН.

Цитата

"Міністерство оборони від імені Міжнародного фонду для України (IFU) підписало три контракти на постачання в Україну засобів протиповітряної оборони на суму понад £90 мільйонів. Серед них – контракт вартістю £56 мільйонів з норвезькою оборонною компанією Kongsberg щодо постачання антидронових систем і ще два контракти на забезпечення додаткових можливостей ППО", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Контракт із Kongsberg, як зазначається, "передбачає закупівлю систем протидії безпілотникам для виявлення, відстеження, знищення або подавлення БПЛА".

Система CORTEX Typhon розроблена для використання лише двома операторами. Її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності, розповіли в МО Британії.

Система, як зазначається, може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі та використовуватиме складний набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання спостереження, щоб дозволити їй фізично знищувати або подавлювати дрони.

"Ці системи протиповітряної оборони достатньо гнучкі для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на лінії фронту", - сказав міністр оборони країни Бен Воллес.

"Водночас в Україну надійде нова партія безпілотних літальних апаратів аеророзвідки, призначених для виконання завдань на суші та на морі. Збройні сили України вже розпочали підготовку з їх використання. Загальна кількість становитиме понад 100 безпілотників", - зазначили у МО Британії.

Доповнення

Міжнародний фонд для України використовує фінансові внески міжнародних партнерів для надання пріоритетної військової допомоги для України. Понад £770 мільйонів вдалося зібрати через IFU завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.

Оголошені сьогодні контракти, укладені відділом закупівель Міністерства оборони Великої Британії, як вказано, є частиною пакетів закупівель, оголошених міністрами оборони IFU на початку цього року, щодо постачання в Україну засобів протиповітряної оборони, безпілотників, радарів і систем електронної боротьби.

"Велика Британія, як і раніше, повністю віддана підтримці України. £2,3 мільярда вже виділено на подальшу військову підтримку у 2023 році, а додаткові боєприпаси та обладнання будуть доставлені в найближчі місяці. Подальша допомога уряду Великої Британії продовжується також у формі гуманітарної та економічної допомоги", - вказали у МО Британії.

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