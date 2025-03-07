ООН виділяє 110 млн доларів на гуманітарну допомогу через скорочення підтримки США

ООН виділяє 110 мільйонів доларів на екстрену гуманітарну допомогу в умовах скорочення фінансування з боку США. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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У четвер Організація Об'єднаних Націй оголосила про виділення 110 мільйонів доларів на невідкладні гуманітарні потреби по всьому світу. Це рішення ухвалене на тлі заморожування зовнішньої допомоги США, що створило значні труднощі для міжнародних гуманітарних організацій.

За словами керівника гуманітарної служби ООН Тома Флетчера, скорочення фінансової підтримки не означає зникнення кризових ситуацій у світі.

Фінансування гуманітарних програм знижувалося ще до ухваленого на початку року рішення про припинення зовнішньої допомоги з боку адміністрації Дональда Трампа. За оцінками ООН, у 2025 році глобальний рівень фінансування гуманітарних потреб досягне найнижчої позначки за останні роки.

Виділені кошти будуть спрямовані на підтримку регіонів, які стикаються з гострими кризами. Зокрема, допомогу отримають країни Азії, Латинської Америки та Африки, серед яких Судан, де громадянська війна призвела до масового переміщення людей, гострої нестачі продовольства та спалаху холери, що забрала життя понад 90 осіб.

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