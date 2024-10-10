росія обманом вербує молодих африканок на завод зі збирання "шахедів" у татарстані - розслідування АР

росія обманом заманює молодих африканок на завод з виробництва дронів та використовує їх в якості дешевої робочої сили. Жінки працюють під постійним відеонаглядом та не мають належного захисту під час роботи з хімічними речовинами. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Журналісти з’ясували, що росія розповсюджує у бідних країнах Африки заманливу рекламу, в якій запрошує жінок віком 18-22 роки навчатися за програмами стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес або громадське харчування. Натомість, жінки, що підписали папери, опиняються в татарстані, щоб працювати на заводі з виробництва іранських ударних дронів.

Подібну рекламу зафіксували в Уганді, Руанді, Кенії, Південному Судані, Сьєрра-Леоні і Нігерії, а також південноазійській країні Шрі-Ланка. Цей рух поширюється також на інші країни Азії та Латинської Америки. Згідно з повідомленнями в Telegram-каналі "алабуги", чиновники намагалися набирати персонал у дитячих будинках Уганди. Російські чиновники також відвідали понад 26 посольств у Москві, щоб просувати програму.

Згідно з розслідуванням агентства AP, росія вже завербувала близько 200 африканських жінок. Вони працюють разом з російськими учнями професійно-технічних училищ віком від 16 років на заводі в особливій економічній зоні "алабуга" в татарстані. Вони працюють над створенням безпілотників, зокрема, деталей, "які не потребують особливої кваліфікації".

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За даними експертів і розслідування AP, "алабуга" є єдиним російським виробничим підприємством, яке наймає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї. В одному з документів, що просочився в мережу, показано, що складальні лінії є сегрегованими, і використовується зневажливий термін на позначення африканських робітників.

За словами жінки, яка збирає безпілотники, іноземні робітники їздять автобусами від своїх житлових приміщень до заводу, проїжджаючи численні контрольно-пропускні пункти після сканування номерних знаків, тоді як інші транспортні засоби зупиняють для більш суворих перевірок.

У них спільні гуртожитки і кухні, які "охороняються цілодобово", йдеться в повідомленнях у соціальних мережах. Вхід контролюється за допомогою розпізнавання облич, а за новобранцями спостерігають камери спостереження. Домашні тварини, алкоголь і наркотики заборонені.

Після прибуття іноземці отримують місцеві SIM-карти для своїх телефонів, але їм заборонено проносити їх на територію заводу, який вважається секретним військовим об'єктом.

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Одна жінка сказала, що може говорити з репортером AP лише з дозволу свого керівника, інша сказала, що її "повідомлення відстежуються", третя сказала, що працівникам заборонено говорити зі сторонніми про свою роботу, а четверта сказала, що керівники заохочують їх доносити на колег по роботі.

Робітник з виготовлення дрона розповів AP, що новобранців навчають, як збирати дрони і покривати їх їдкою речовиною з консистенцією йогурту. За її словами, багато робітників не мають захисного спорядження, і вона додала, що від хімікатів у неї було відчуття, ніби її обличчя колють маленькими голками, а на щоках з'явилися "маленькі дірочки", через що вони сильно сверблять. На відео, наданому AP, видно, що інша жінка, одягнена у форму "алабуги", має таке ж уражене обличчя.

Спочатку програма обіцяла рекрутам 700 доларів на місяць, але згодом у соціальних мережах з'явилися повідомлення, що ця сума становить "понад 500 доларів". Одна з робітниць розповіла, що з її зарплати вираховували вартість проживання, авіаквитків, медичного обслуговування та уроків російської мови, а на решту грошей вона намагалася оплатити найнеобхідніше, наприклад, проїзд на автобусі.

Нагадаємо

Як повідомляли джерела у розвідці, українській штурмові безпілотники досягли стратегічно важливих промислових об'єктів у Казані та Нижньокамську (росія), спричинивши вибухи та евакуацію людей. У травні безпілотники атакували завод в татарстані.

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