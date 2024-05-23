Ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська: у Татарстані триває операція ГУР, головна ціль - об'єкти впк рф
Київ • УНН
Штурмові безпілотники досягли стратегічно важливих промислових об'єктів у Казані та Нижньокамську (росія), спричинивши вибухи та евакуацію людей.
У російській республіці Татарстан триває операція Головного управління розвідки з ураження об’єктів ВПК рф за допомогою безпілотників. Зокрема, ударні дрони вже досягли казані та нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств. Про це УНН повідомили джерела у розвідці.
Деталі
Як повідомляють джерела, ударні дрони вже досягли казані та нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.
За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". У регіоні припинили роботу обидва аеропорти в казані та нижньокамську.
Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.
Доповнення
Сьогодні росЗМІ повідомляли, що над казанню було помічено безпілотник. Наразі відбувається евакуація співробітників казанського хімічного підприємства "Оргсинтез".
Над нафтопереробними підприємствами "Танеко" та "Таиф-НК" у нижньокамську лунає повітряна тривога.
Нагадаємо
У росії заявляли, що сьогодні вдень сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотники над територією республіки татарстан.