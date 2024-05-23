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У росії заявили про збиття безпілотника в татарстані

У росії заявили про збиття безпілотника в татарстані

Київ • УНН

 • 15424 перегляди

росія заявила, що її сили протиповітряної оборони збили український безпілотник над територією Республіки Татарстан близько 14:00.

У росії заявили, що сьогодні вдень  сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотники над територією республіки татарстан. Про це пише УНН з посиланням на заяву російського міністерства оборони.

Деталі 

У рф заявили, що атаку близько 14:00 нібито здійснила Україна. 

черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над територією республіки татарстан

- йдеться в заяві російського го міністерства. 

Доповнення

Тим часом російські ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА заявили у Нижньокамську, зо в Татарстані. У зв'язку з цим роботу аеропортів Казані та Нижньокамська обмежено - вони не приймають і не відправляють рейси.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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