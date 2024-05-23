У росії заявили про збиття безпілотника в татарстані
Київ • УНН
росія заявила, що її сили протиповітряної оборони збили український безпілотник над територією Республіки Татарстан близько 14:00.
У росії заявили, що сьогодні вдень сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотники над територією республіки татарстан. Про це пише УНН з посиланням на заяву російського міністерства оборони.
Деталі
У рф заявили, що атаку близько 14:00 нібито здійснила Україна.
черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над територією республіки татарстан
Доповнення
Тим часом російські ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА заявили у Нижньокамську, зо в Татарстані. У зв'язку з цим роботу аеропортів Казані та Нижньокамська обмежено - вони не приймають і не відправляють рейси.
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