В россии заявили о сбитии беспилотника в татарстане

В россии заявили, что сегодня днем силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотники над территорией республики татарстан. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление российского министерства обороны

Детали

В рф заявили, что атаку около 14:00 якобы осуществила Украина.

дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики татарстан - говорится в заявлении российского го министерства.

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Тем временем российские СМИ сообщают об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, зо в Татарстане. В связи с этим работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.

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