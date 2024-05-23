Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф

В российской республике Татарстан продолжается операция Главного управления разведки по поражению объектов впк рф с помощью беспилотников. В частности, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий. Об этом УНН сообщили источники в разведке.

Детали

Как сообщают источники, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины". В регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске.

Информация о результатах поражения объектов уточняется.

Дополнение

Сегодня росСМИ сообщали, что над Казанью был замечен беспилотник. Сейчас происходит эвакуация сотрудников казанского химического предприятия "Оргсинтез".

Над нефтеперерабатывающими предприятиями "Танеко" и "Таиф-НК" в нижнекамске раздается воздушная тревога.

Напомним

В россии заявляли, что сегодня днем силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотники над территорией республики Татарстан.