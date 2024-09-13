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Індія повернула 45 своїх громадян, яких росія завербувала для війни в Україні

Індія повернула 45 своїх громадян, яких росія завербувала для війни в Україні

Київ • УНН

 • 16134 перегляди

МЗС Індії повідомило про демобілізацію 45 громадян із російської армії, які воювали в Україні. Тривають зусилля щодо повернення ще 50 осіб.

45 громадян Індії демобілізовано з російської армії, а дипломати докладають зусиль для повернення ще 50 осіб. Як пише УНН з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомило МЗС Індії.

Деталі

За даними індійського МЗС, 45 індійських громадян, яких завербували російські посередники і змусили приєднатися до російської армії та битися проти України, вивезені із зони бойових дій і звільнені з російської армії. Докладаються зусилля щодо звільнення ще 50 осіб, цитує представника відомства індійський телеканал NDTV.

Контекст

Повідомляється, що під час візиту індійського прем'єра Нарендри Моді до Москви в липні 2024 року очільник рф путін запевнив, що росія звільнить усіх індійців, яких ввели в оману, призвали в російську армію і відправили воювати в Україну.

У травні Центральне бюро розслідувань Індії заявило про арешт чотирьох осіб, підозрюваних в участі у великій мережі з торгівлі людьми, члени якої вербували молодих чоловіків для роботи в росії, де їх після приїзду змушували підписувати контракти з міноборони.

Раніше депутат індійського парламенту Вікрамджіт Сінгх Сахнейб заявляв, що понад 90 громадян Індії були обманом відправлені в Україну воювати на боці росії. Він додав, що з них щонайменше вісім осіб загинули і повернути їхні тіла на батьківщину не вдалося. За словами депутата, більшість громадян Індії, які потрапляють на війну, запрошують до росії під приводом надання роботи, а потім без перекладача змушують підписати контракти з міноборони. Найчастіше люди розуміють, що потрапили на фронт, тільки після прибуття на місце.

Нагадаємо

росія вербує іноземних студентів шляхом обману та примусу, обіцяючи гроші та посвідку на проживання, щоб схилити їх до підписання військових контрактів, а потім відправляє їх в Україну без будь-якої підтримки.

Росія вербує на війну кубинців – Bloomberg20.07.2024, 08:17 • 105548 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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