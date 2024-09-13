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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия вернула 45 своих граждан, которых россия завербовала для войны в Украине

Индия вернула 45 своих граждан, которых россия завербовала для войны в Украине

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 14:49  •  7198 просмотра

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МИД Индии сообщил о демобилизации 45 граждан из российской армии, воевавших в Украине. Ведутся усилия по возвращению еще 50 человек, завербованных обманным путем для участия в боевых действиях.

45 граждан Индии демобилизованы из российской армии, а дипломаты предпринимают усилия по возвращению еще 50 человек. Как пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщил МИД Индии.

Детали

По данным индийского МИДа, 45 индийских граждан, которых завербовали российскими посредниками и заставили присоединиться к российской армии и сражаться против Украины, вывезены из зоны боевых действий и уволены из российской армии. Прилагаются усилия по освобождению еще 50 человек, цитирует представителя ведомства индийский телеканал NDTV.

Контекст

Сообщается, что во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Москву в июле 2024 года глава рф Путин заверил, что россия уволит всех индийцев, которые были введены в заблуждение, призваны в российскую армию и отправлены воевать в Украину.

В мае Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четырех человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в россии, где их по приезде вынуждали подписывать контракты с минобороны.

Ранее депутат индийского парламента Викрамджит Сингх Сахнейб заявлял, что более 90 граждан Индии были обманом отправлены в Украину воевать на стороне России. Он добавил, что из них как минимум восемь человек погибли и вернуть их тела на родину не удалось. По словам депутата, большинство граждан Индии, попадающих на войну, приглашают в россию под предлогом предоставления работы, а затем без переводчика вынуждают подписать контракты с Минобороны. Зачастую люди понимают, что попали на фронт, только по прибытии на место.

Напомним

россия вербует иностранных студентов путем обмана и принуждения, обещая деньги и вид на жительство, чтобы склонить их к подписанию военных контрактов, а затем отправляет их в Украину без какой-либо поддержки.

Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg20 июля 2024, 05:17 • 105342 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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