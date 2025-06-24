Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити депортацію мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Рішення скасовує попередній судовий вердикт і дозволяє висилати осіб до зон конфлікту, таких як Південний Судан, – повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

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У постанові без підпису, ухваленій більшістю консервативних суддів, Верховний суд призупинив рішення федерального судді з Бостона, який вважав, що іммігрантам слід надати реальну можливість довести загрозу тортур або переслідувань у країні депортації.

У зверненні до Верховного суду адміністрація Трампа заявила, що депортовані скоїли "жахливі злочини", зокрема вбивство, підпал і збройне пограбування, і саме тому потрібно депортувати їх якнайшвидше.

Адміністрація Трампа також заявила, що нова політика депортацій до третіх країн "уже відповідає вимогам належної процедури" і необхідна, оскільки багато країн відмовляються приймати своїх громадян назад.

Після судового рішення уряд Трампа отримав право депортувати мігрантів до так званих третіх країн, зокрема групу чоловіків, яких утримували на американській військовій базі в Джибуті та намагались відправити до Південного Судану.

Суд не навів обґрунтування свого рішення, однак ліберальні судді виступили із критикою.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор у окремій думці розкритикувала рішення.

Суд винагороджує беззаконня, дозволяючи уряду порушувати права іммігрантів, яким загрожує депортація, на належну правову процедуру - наголосила Сотомайор.

Вона також звернула увагу на потенційні наслідки такого кроку.

Консервативна більшість більше стурбована малоймовірною ймовірністю того, що федеральний суддя перевищив свої повноваження, ніж думкою про те, що тисячі людей постраждають від насильства у віддалених місцях - написала суддя.

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Окружний суддя Браян Мерфі раніше постановив, що Департамент внутрішньої безпеки "безперечно" порушив судове рішення, коли намагався депортувати вісьмох чоловіків до Південного Судану. Серед затриманих лише один мав громадянство цієї країни. Мерфі наголосив, що така депортація "без належної можливості заперечити" суперечить Конституції США.

У зв'язку з цим суддя ухвалив, що "мігрантам має бути надано щонайменше 10 днів, щоб подати заяву про страх перед переслідуванням у третій країні".

Раніше Мерфі підкреслив, що влада "не може депортувати осіб до третіх країн без попередження та надання реальної можливості подати заяви на основі побоювань".

Верховний суд, Конгрес, здоровий глузд та елементарна порядність вимагають, щоб мігрантам було надано належну правову процедуру - вважає окружний суддя Браян Мерфі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у лютому адміністрація Трампа припинила надання понад 90% грантів Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).

Того ж місяця Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату 1 млрд 500 млн USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.