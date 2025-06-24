Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
14:05 • 8632 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
12:48 • 19933 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 47123 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 84888 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 95214 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 79765 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 59493 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 67005 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 60364 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 312062 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.4м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 124202 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 109375 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є24 червня, 08:36 • 88496 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 104419 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 70807 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 29046 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 31428 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 71580 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 105199 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 123829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 14:38 • 4812 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 16577 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 102319 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 180800 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 302776 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять

Київ • УНН

 • 1660 перегляди

Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа депортувати мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Це рішення скасовує попередній судовий вердикт і дозволяє висилати осіб до зон конфлікту.

Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити депортацію мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Рішення скасовує попередній судовий вердикт і дозволяє висилати осіб до зон конфлікту, таких як Південний Судан, – повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

Деталі

У постанові без підпису, ухваленій більшістю консервативних суддів, Верховний суд призупинив рішення федерального судді з Бостона, який вважав, що іммігрантам слід надати реальну можливість довести загрозу тортур або переслідувань у країні депортації.

У зверненні до Верховного суду адміністрація Трампа заявила, що депортовані скоїли "жахливі злочини", зокрема вбивство, підпал і збройне пограбування, і саме тому потрібно депортувати їх якнайшвидше.

Адміністрація Трампа також заявила, що нова політика депортацій до третіх країн "уже відповідає вимогам належної процедури" і необхідна, оскільки багато країн відмовляються приймати своїх громадян назад.

Після судового рішення уряд Трампа отримав право депортувати мігрантів до так званих третіх країн, зокрема групу чоловіків, яких утримували на американській військовій базі в Джибуті та намагались відправити до Південного Судану.

Суд не навів обґрунтування свого рішення, однак ліберальні судді виступили із критикою.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор у окремій думці розкритикувала рішення.

Суд винагороджує беззаконня, дозволяючи уряду порушувати права іммігрантів, яким загрожує депортація, на належну правову процедуру

- наголосила Сотомайор.

Вона також звернула увагу на потенційні наслідки такого кроку.

Консервативна більшість більше стурбована малоймовірною ймовірністю того, що федеральний суддя перевищив свої повноваження, ніж думкою про те, що тисячі людей постраждають від насильства у віддалених місцях

- написала суддя.

Додатково

Окружний суддя Браян Мерфі раніше постановив, що Департамент внутрішньої безпеки "безперечно" порушив судове рішення, коли намагався депортувати вісьмох чоловіків до Південного Судану. Серед затриманих лише один мав громадянство цієї країни. Мерфі наголосив, що така депортація "без належної можливості заперечити" суперечить Конституції США.

У зв'язку з цим суддя ухвалив, що "мігрантам має бути надано щонайменше 10 днів, щоб подати заяву про страх перед переслідуванням у третій країні".

Раніше Мерфі підкреслив, що влада "не може депортувати осіб до третіх країн без попередження та надання реальної можливості подати заяви на основі побоювань".

Верховний суд, Конгрес, здоровий глузд та елементарна порядність вимагають, щоб мігрантам було надано належну правову процедуру

- вважає окружний суддя Браян Мерфі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у лютому адміністрація Трампа припинила надання понад 90% грантів Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).

Того ж місяця Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату 1 млрд 500 млн USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Міністерство національної безпеки США
Південний Судан
Агентство США з міжнародного розвитку
Верховний суд США
Дональд Трамп
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9