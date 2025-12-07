Повертався з похорону брата, загиблого від БПЛА: на Донбасі росіяни атакували дроном чоловіка

російські окупанти атакували дроном цивільного жителя міста Костянтинівка Донецької області, коли той повертався з похорон брата, що загинув від російського дрона. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

За словами чоловіка, він почув звук FPV-дрона зі спини, одразу кинувся тікати. Вибух і крик про допомогу почули бійці бригади "Хижак".

У чоловіка виявили перелом ноги та осколкові поранення. Йому надали невідкладну допомогу, перенесли його в укриття та викликали евакуацію. Зараз він у лікарні.

Увага, відео 18+!!!

Цей випадок - ще один доказ: росіяни свідомо б’ють по цивільних, перетворюючи прифронтові райони на зону полювання - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

