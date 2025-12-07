$42.180.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повертався з похорону брата, загиблого від БПЛА: на Донбасі росіяни атакували дроном чоловіка

Київ • УНН

 334 перегляди

У Костянтинівці російський дрон атакував чоловіка, який повертався з похорону брата, загиблого від російського дрона. Постраждалий отримав перелом ноги та осколкові поранення, наразі перебуває в лікарні.

Повертався з похорону брата, загиблого від БПЛА: на Донбасі росіяни атакували дроном чоловіка

російські окупанти атакували дроном цивільного жителя міста Костянтинівка Донецької області, коли той повертався з похорон брата, що загинув від російського дрона. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

За словами чоловіка, він почув звук FPV-дрона зі спини, одразу кинувся тікати. Вибух і крик про допомогу почули бійці бригади "Хижак".

У чоловіка виявили перелом ноги та осколкові поранення. Йому надали невідкладну допомогу, перенесли його в укриття та викликали евакуацію. Зараз він у лікарні.

Увага, відео 18+!!!

Цей випадок - ще один доказ: росіяни свідомо б’ють по цивільних, перетворюючи прифронтові райони на зону полювання

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ показали відео ліквідації російського піхотинця, який заплутався в інженерних спорудах. Окупант загинув у колючому дроті між бетонними пірамідами, відомими як "зуби дракона".

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Міністерство внутрішніх справ України
Збройні сили України
Костянтинівка